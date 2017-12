TRASPORTO AEREO: ETHIOPIAN LANCIA NUOVA APPLICAZIONE MOBILE

8 dicembre 2017- 00:34

Roma, 8 dic. - (AdnKronos) - Ethiopian Airlines, il più grande gruppo aeronautico in Africa e certificato da Skytrax come compagnia aerea globale a 4 Stelle, ha lanciato un’applicazione mobile nuova di zecca, che comprende una varietà di funzionalità che migliorerà l’esperienza di viaggio dei clienti con opzioni facilitate dall’inizio alla fine per prenotazioni e gestione di volo utilizzando i loro dispositivi cellulari Android.“Nell’era dell’Internet degli oggetti e dell’Intelligenza Artificiale sono molto felice che il nostro progetto di mobilità stia rapidamente progredendo consentendoci di annunciare ai nostri stimati clienti che l’Applicazione Mobile Ethiopian è stata lanciata", dichiara Tewolde GebreMariam, ceo del gruppo di Ethiopian Airlines. "L’applicazione mobile è un punto fondamentale per la nostra strategia globale al fine di portare l’esperienza di viaggio dei nostri clienti ad un altro livello facendo leva sulla tecnologia di informazione e comunicazione e sull’ospitalità africana etiope"."Con questa nuova applicazione mobile, i clienti potranno usare i loro dispositivi cellulari per prenotare voli, fare il check-in, emettere le carte di imbarco, permettere il self-board, verificare lo status del volo, sapere gli orari effettivi di arrivo e partenza dei voli ET e restare connesso ed informato durante il viaggio in tempo reale. In quanto compagnia focalizzata sul cliente, stiamo lavorando duramente e senza sosta per avvalerci di soluzioni all’avanguardia e facili da usare che miglioreranno l’esperienza globale dei nostri clienti ed incontreranno le loro sempre crescenti aspettative", conclude il ceo del gruppo.