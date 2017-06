TRASPORTO AEREO: ETIHAD, IN CORSO ESAME DECISIONE ANTITRUST

23 giugno 2017- 18:53

Roma, 23 giu. (AdnKronos) - "Confermiamo che a Etihad è stata comminata una multa di 500.000 euro. La compagnia sta esaminando la decisione dell'authority e prenderà in considerazione il ricorso in appello". Ad affermarlo in una nota è Etihad in un comunicato in merito alla multa comminata dall'Antitrust.