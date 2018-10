1 ottobre 2018- 17:46 Trasporto aereo: Iata, ad agosto traffico +6,4%

Roma, 1 ott. (AdnKronos) - Si rafforza la crescita del traffico aereo internazionale. Ad agosto la domanda ( misurata in termini di rpks, revenue passenger kilometers) ha mostrato un incremento del 6,4% su base annua rispetto al +6,1% che si era registrato a luglio. La capacità è aumentata del 5,5% e il load factor sale di 0,7% a 85,3%, la punta più alta mensile dal 1990. "Il settore - commenta il direttore generale della Iata Alexandre de Juniac. - prosegue ad agosto il trend di forte crescita del traffico, chiudendo una stagione di picco del traffico ottima. Il record storico del fattore di occupazione - aggiunge - significa che le compagnie stanno massimizzando l'efficienza dei loro asset nel momento in cui il crescente costo del carburante e altri costi stanno limitando le opportunità per stimolare tariffe più basse".