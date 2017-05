TRASPORTO AEREO: JUNEYAO AIRLINES è CONNECTING PARTNER STAR ALLIANCE

23 maggio 2017- 12:33

Roma, 23 mag.(AdnKronos) - Juneyao Airlines oggi è diventato il primo vettore a espandere il network di Star Alliance in qualità di connecting partner. Nell’ambito di questo innovativo concetto di partnership sviluppato dall’alleanza, la compagnia aerea con sede a Shanghai ora offre ai passeggeri Star Alliance nuove opportunità di collegamento verso entrambi gli aeroporti di Shanghai - Pudong International e Hongqiao International. A tutti i passeggeri in transito il through check-in sarà offerto in entrambe le direzioni, mentre tutti i passeggeri con status Star Alliance Gold potranno usufruire sui propri voli in collegamento operati da Juneyao Airlines dell'accesso alle lounge, fast track per il controllo di sicurezza, bagaglio aggiuntivo, priority check-in, priority boarding, priority standby e riconsegna prioritaria dei bagagli. "Avere Juneyao Airlines come Connecting Partner ci ha permesso di raggiungere due importanti obiettivi. Innanzitutto, come alleanza, possiamo offrire ai vettori regionali un modo allettante per connettersi alla nostra rete di alleanza globale, senza la necessità di essere membri a tutti gli effetti. In futuro, questo ci permetterà di migliorare strategicamente la nostra rete di collegamenti. In secondo luogo, con Juneyao Airlines rafforziamo significativamente la nostra posizione di mercato a Shanghai, città già servita da 17 dei nostri vettori membri e che ora offrirà una connettività ancora migliore ai nostri passeggeri”, ha dichiarato Jeffrey Goh, ceo di Star Alliance. I vettori membri di Star Alliance Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, Ana, Asiana, Austrian, Ethiopian Airlines, Eva Air, Lufthansa, SAS, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, Swiss, Thai, Turkish Airlines e United operano oltre 1.600 voli alla settimana (874 voli domestici e 811 voli internazionali) da e per le metropoli cinesi, servendo 64 destinazioni (25 domestiche e 39 internazionali) in 19 Paesi. Juneyao Airlines ora offre ai passeggeri Star Alliance l’opportunità di collegamento con oltre 1.700 voli settimanali verso 69 destinazioni in otto Paesi e regioni via Shanghai.