14 marzo 2019- 19:14 Trasporto aereo: nel 2018 184,8 mln di passeggeri (+5,8%)

Roma, 14 mar. (AdnKronos) - Nel 2018 i passeggeri del trasporto aereo in Italia sono stati 184.810.850, in crescita del 5,8% rispetto al 2017. E' quanto emerge dai dati di traffico 2018 che sono stati anticipati dall'Enac in occasione dell'incontro con gli operatori di settore.