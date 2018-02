TRASPORTO AEREO: OGGI STOP PERSONALE RYANAIR, VUELING E BLUE PANORAMA

10 febbraio 2018- 08:26

Roma, 10 feb.(AdnKronos) - Giornata di scioperi, quella di oggi, del personale di Ryanair, Vueling e Blue Panorama e di quello dell'Enav a Roma Fiumicino aderente alle sigle sindacali Uglt-Ta e Unica. Il personale della compagnia low cost irlandese in Italia si fermerà dalle 10 alle 14. A proclamare la protesta unitariamente, Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti "per il mancato avvio di un confronto sui temi del contratto collettivo di lavoro e delle tutele sociali". Incrocerà, invece, le braccia per 8 ore (dalle 10 alle 18) il personale navigante di cabina di Vueling Airlines per rivendicare salari e normative di lavoro che tuttora, in questa fase delle trattative, appaiono ben lontani dalle minime richieste dei lavoratori della compagnia aerea". Inoltre, i piloti e assistenti di volo di Blue Panorama saranno in sciopero dalle 10.01 alle 14. Come si legge sul sito della compagnia "i servizi con partenza programmata nella fascia 10-18 potrebbero subire delle irregolarità", a eccezione dei voli garantiti.Lo sciopero Enav a Roma Fiumicino è stato indetto dalle ore 10 alle 18. La società ha comunicato che saranno garantite le prestazioni indispensabili secondo normativa vigente.