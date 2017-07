TRASPORTO AEREO: OK CIPE A CONTRATTO PROGRAMMA ENAV

11 luglio 2017- 17:46

Roma, 11 lug. (AdnKronos) - Dal Cipe arriva il parere favorevole sul Contratto di programma tra lo Stato e l’Ente Nazionale di Assistenza al Volo, Enav, per il periodo tra il 1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2019, relativo ai servizi della navigazione aerea e alle connesse prestazioni da parte della società, ai livelli tariffari, agli oneri a carico dello Stato per i voli esonerati e per la sicurezza operativa e il monitoraggio dell’attuazione del Contratto. E' quanto è stato approvato ieri dal Cipe. Il contratto prevede investimenti per circa 436 milioni di euro nel 2016-2019.