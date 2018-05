5 maggio 2018- 17:21 Trasporto aereo: parte volo diretto Air Arabia Milano-Alessandria d'Egitto

Milano, 5 mag. (AdnKronos) - Air Arabia Egypt ha iniziato i voli diretti tra l'Italia e l'Egitto collegando Milano Bergamo due volte a settimana dal suo hub ad Alessandria, in Egitto. Lo comunica Sacbo, precisando che il volo inaugurale E5103 è atterrato ieri sera alle 19.45, ora locale, all'aeroporto internazionale di Milano Bergamo. Ad accogliere il velivolo la delegazione di Air Arabia guidata dall'amministratore delegato del gruppo Adel Al Ali e il direttore generale di Sacbo, società di gestione dell'aeroporto di Milano Bergamo, Emilio Bellingardi."L'aggiunta di Milano Bergamo alla rete e la nostra rapida espansione dell'hub in Egitto - spiega Adel Al Ali, chief executive officer di Air Arabia - costituisce un capitolo importante del costante impegno di Air Arabia per consentire ai nostri passeggeri di accedere a destinazioni di vacanze uniche e a prezzi accessibili". L'Italia è "un mercato importante per Air Arabia e noi siamo lieti di collegare Milano Bergamo con voli diretti da entrambi i nostri Hub in Marocco e in Egitto. Crediamo fortemente nel ruolo importante che le compagnie aeree giocano per unire insieme nazioni e culture". L'Egitto, prosegue, rappresenta "uno dei luoghi culturali e di vacanza più unici al mondo e siamo lieti di offrire ai nostri clienti di Milano e Bergamo l'opportunità di esplorare questa fantastica destinazione".