5 maggio 2018- 17:21 Trasporto aereo: parte volo diretto Air Arabia Milano-Alessandria d'Egitto (2)

(AdnKronos) - "Siamo lieti - commenta il direttore generale di Sacbo Emilio Bellingardi - di celebrare l’apertura del collegamento con Alessandria in Egitto inquadrato di una strategia di espansione del network di Air Arabia sull’Aeroporto di Milano Bergamo, che in qualità di gestore abbiamo condiviso con la compagnia aerea. Siamo convinti che la disponibilità di voli diretti con la seconda città egiziana, perla della Mediterraneo e concentrato di cultura e storia millenarie, sviluppi opportunità non solo dal punto di vista turistico ma segni anche l’avvio di scambi e relazioni prolifici in chiave di collaborazione reciproca tra le due realtà geografiche e territoriali". L’auspicio è che "ai due voli settimanali inizialmente programmati possano aggiungersi altre frequenze per arricchire le occasioni di viaggio e mobilità".Il volo opera due volte a settimana, il venerdì e le domenica, con due programmi diversi. Il venerdì i voli partono dall'aeroporto di Milano Bergamo alle 20.30, con atterraggio all'aeroporto internazionale di Alexandria alle 00.00 ora locale. I voli di ritorno partono da Alessandria alle 16.10 e arrivano a Milano Bergamo alle 19.45 ora locale. La domenica, i voli partono dall'aeroporto di Milano Bergamo alle 11.30, atterrando all'aeroporto internazionale di Alessandria alle 15.00 ora locale. I voli di ritorno da Alessandria partono alle 07.10 e arrivano a Milano Bergamo alle 10.40 ora locale.Air Arabia attualmente opera voli per oltre 140 rotte in tutto il mondo da quattro hub situati in Medio Oriente e Nord Africa.