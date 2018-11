9 novembre 2018- 16:54 Trasporto aereo: Quaranta (Enac) confermato presidente Eateo (2)

(AdnKronos) - Dall'incontro è emersa la necessità di uno stretto coordinamento, sia a livello regionale, sia interregionale, tra tutti gli attori del sistema aviazione (regolatori, associazioni di categoria, università, centri di ricerca, compagnie aeree, aeroporti e fornitori di servizi di navigazione aerea) al fine di attuare politiche comuni di formazione, quale strumento essenziale per lo sviluppo del trasporto aereo. I partecipanti si sono confrontati su come conseguire modalità di cooperazione concrete e innovative al fine di raggiungere tale obiettivo.Eateo, associazione europea che riunisce le organizzazioni che si occupano di istruzione e formazione aeronautica, non ha scopi di lucro ed è stata fondata a Cipro nel giugno 2016, con l’obiettivo di creare un forum comune per tutti i fornitori europei di servizi di training aeronautico. Il fine è quello di contribuire, in forma consociativa, alla sicurezza e allo sviluppo dell'aviazione civile, coordinando le posizioni comuni da rappresentare nei consessi europei e internazionali. L’Eateo, infatti, aspira a diventare la voce guida in Europa per le migliori pratiche relative all’istruzione e alla formazione nel campo dell’aviazione.Dato l’interesse trasversale dei temi di Eateo, possono diventare membri o osservatori dell’organizzazione gli enti e gli organismi nazionali e regionali, le università, le scuole e gli istituti europei coinvolti in attività di istruzione e formazione nel settore aviazione, anche provenienti da altri continenti come l’Africa e la Penisola arabica. Maggiori informazioni sull’associazione Eateo sono reperibili sul sito www.eateo.eu.