TRASPORTO AEREO: QUARANTA, ITALIA AVANTI IN INVESTIMENTI

28 giugno 2017- 18:38

Roma, 28 giu. (AdnKronos) - L'Italia, rispetto ad altre realtà europee, ha computo "importanti passi in avanti negli investimenti" nel settore del trasporto aereo. E' questo il dato emerso nel corso dei lavori della decima edizione dell’Ecac/Ue Dialogue, evento organizzato dall’ European Civil Aviation Conference, e dalla Commissione Europea, in collaborazione con l’Enac. A sottolinearlo, alla conclusione della due giorni a Roma, che ha raccolto il gotha del trasporto aereo istituzionale e dell'industria, è stato il direttore generale dell'ente dell'aviazione civile. "Mi riferisco, in particolare, agli investimenti realizzati negli ultimi 5 anni sui principali scali italiani e a quelli in programma per l’immediato futuro, che stanno consentendo al sistema aeroportuale del nostro Paese di competere con il resto dell’Europa finanziando, al contempo, lo sviluppo equo e sostenibile dell’aviazione”, sottolinea Quaranta. Le due giornate, alla quale hanno partecipato il segretario generale dell'Icao (International Civil Aviation Organization) Fang Liu e il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Graziano Delrio, hanno rappresentato per gli oltre 150 vertici e rappresentanti di Istituzioni, compagnie aeree, aeroporti, fornitori di servizi di navigazione aerea, produttori e industria aeronautica l’occasione per discutere delle soluzioni migliori per promuovere gli investimenti nell'aviazione, per superare i vincoli e per riuscire ad avvalersi al meglio del potenziale di crescita socioeconomica di questo comparto fondamentale per l’economia.