TRASPORTO AEREO: SEGRETARIO GENERALE ICAO IN VISITA AD ENAC

26 giugno 2017- 15:55

Roma, 26 giu. (AdnKronos) - Visita del segretario generale dell'Icao, l'International Civil Aviation Organization, Fang Liu, all'Enac per un confronto sulle tematiche di interesse comune delle due istituzioni. A riceverlo il direttore generale dell'ente nazionale dell'aviazione civile, Alessio Quaranta, il vice direttore generale Alessandro Cardi e una rappresentanza di dirigenti dell’ente. Fang Liu ha partecipato all’incontro accompagnato da Luis Fonseca de Almeida, Direttore Regionale dell’Icao per l'Europa e il Nord Atlantico (EUR/NAT), e da alcuni delegati dell’organizzazione. Durante la visita, l’Enac ha illustrato alla delegazione Icao le proprie attività. Si è quindi discusso di vari temi sensibili del settore, tra i quali la ratifica dei trattati internazionali, alcune tematiche di sicurezza, sia in termini di safety che di security, i programmi di assistenza ai Paesi aeronauticamente meno sviluppati e l’importanza che l’Italia continui a partecipare a questi progetti. Il segretario generale dell’Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile, agenzia autonoma delle Nazioni Unite con competenza primaria in materia di normativa sull’aviazione civile internazionale alla quale aderiscono 191 Paesi del mondo, è in Italia per partecipare ai lavori della decima edizione dell’Ecac/UE Dialogue, evento organizzato dall’Ecac, European Civil Aviation Conference, e dalla Commissione Europea, in collaborazione con l’Enac, che si svolgerà a Roma il 27 e il 28 giugno. Il Dialogo, per i temi trattati e per la partecipazione che si è registrata tra Istituzioni, rappresentanti del settore e industria aeronautica, ha destato il massimo interesse nel Segretario Generale Liu, anche quale occasione di incontro con i rappresentanti del governo e dell’industria italiani. Al dialogo è previsto anche l’intervento del Ministro Delrio nella prima giornata di lavori.