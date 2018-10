10 ottobre 2018- 11:30 Trasporto aereo: Sita, 40,6 mld investimenti in tecnologia nel 2018

Roma, 10 ott. (AdnKronos) - Compagnie aeree e aeroporti di tutto il mondo hanno in programma di investire 40,6 miliardi di dollari sulla tecnologia entro la fine del 2018. La priorità è la biometria, per rendere il viaggio sempre più sicuro e senza intoppi. È quanto emerge dall’indagine Sita 2018 Air Transport IT Insights elaborata da SITA, specialista IT che trasforma il viaggio aereo con la tecnologia.Dopo due anni di investimenti stabili da parte delle compagnie aeree, per il 2018 le previsioni registrano una crescita della spesa destinata all’IT, fino a raggiungere il 3,67% dei ricavi stimati nell’anno. Anche gli investimenti degli aeroporti si confermano elevati, pari al 5,69% dei ricavi complessivi. Considerata ormai fondamentale nell’evoluzione delle opzioni self-service negli aeroporti di tutto il mondo, la gestione dell’identità biometrica entro i prossimi tre anni sarà oggetto di programmi e piani di ricerca e sviluppo per il 77% degli aeroporti e il 71% delle compagnie aeree. “Garantire ai passeggeri un viaggio sicuro e senza intoppi è un dovere dell’industria del trasporto aereo. Per questo, è incoraggiante constatare che le compagnie aeree e gli aeroporti stanno investendo nella biometria per fornire ai passeggeri un modo sicuro – senza più documenti cartacei – per l’identificazione nelle diverse fasi del viaggio. Una tecnologia che si è rivelata un successo in tutti gli aeroporti del mondo in cui l’abbiamo implementata", ha dichiarato Barbara Dalibard, ceo di Sita.