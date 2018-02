TRASPORTO AEREO: SITA PREMIATA PER TECNOLOGIA IMBARCO BIOMETRICO

14 febbraio 2018- 13:29

Roma, 13 feb. (AdnKronos) - La tecnologia per l’imbarco biometrico di Sita, specialista It che trasforma il viaggio aereo con la tecnologia, è stata insignita del premio Aviation Technology Achievement in occasione dell’edizione 2018 degli Annual Airline Industry Achievement Awards, premi assegnati da Air Transport World. Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato a Sita per il lavoro condotto con JetBlue e la US Customs and Border Protection (CBP) presso l’aeroporto internazionale Logan di Boston, che ha permesso di sperimentare il primo sistema di imbarco biometrico al mondo tramite scansione facciale: un processo totalmente nuovo, sicuro, senza più bisogno di documenti né di dispositivi.