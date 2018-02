TRASPORTO AEREO: SITA PREMIATA PER TECNOLOGIA IMBARCO BIOMETRICO (2)

14 febbraio 2018- 13:29

(AdnKronos) - Non c'è più bisogno di controlli cartecei. Grazie alla tecnologia sperimentata da Sita, i passeggeri devono solo guardare nell’obiettivo per il tempo necessario per scattare una foto. Poi, possono proseguire tranquillamente il proprio percorso, senza più intoppi, e godersi il viaggio. Grazie alla tecnologia biometrica infatti una sola scansione facciale permette al passeggero di avere l’ok per l’imbarco e contemporaneamente consente di completare i controlli doganali e di frontiera. Integrando i sistemi della compagnia aerea ai sistemi governativi, la soluzione sviluppata da Sita permette ad aerolinee e agenzie governative di frontiera di lavorare insieme per implementare la sicurezza del viaggio aereo. "Noi lavoriamo con l’obiettivo di rendere sempre più facile il viaggio aereo, per le compagnie aeree, gli aeroporti e, di conseguenza, per i passeggeri. Integrare la biometria all'infrastruttura esistente, a sistemi e processi IT, ai sistemi di sicurezza e di controllo delle frontiere può essere complesso, ma porta a una notevole semplificazione", dichiara Barbara Dalibard, ceo di Sita. "Il nostro lavoro - dice - con JetBlue e la Us Cbp è la dimostrazione di come oggi Sita permetta di offrire viaggi sicuri e senza intoppi". Gli ATW Awards saranno presentati alla The Mansion House a Dublino, in Irlanda, il prossimo 27 marzo .