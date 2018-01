TRASPORTO AEREO: STAR ALLIANCE, ORA GIRO DEL MONDO CON 2 SOLI SCALI

24 gennaio 2018- 17:32

Roma, 24 gen. (AdnKronos) - Con le tariffe Round the World (Rtw) di Star Alliance è ora possibile fare il proprio viaggio intorno al mondo, fermandosi solo in due destinazioni per almeno 24 ore. Fino ad ora erano necessari almeno tre scali per tutti i biglietti Rtw. Questa modifica aumenta il numero di itinerari disponibili sul network di Star Alliance che possono essere utilizzati per i viaggi RTW. “Consentendo il giro del mondo con solo due stopover, il prodotto tariffario Round the World di Star Alliance sarà più allettante. Ora i clienti troveranno più semplice creare il proprio itinerario su misura scegliendo fra la vasta offerta fornita dalle 28 compagnie aeree delll'alleanza. Tutte insieme queste operano oltre 18.400 voli giornalieri, collegando 1.300 destinazioni in 191 Paesi", dichiara Janice Antonson, Vice President Commercial and Communications di Star Alliance. I biglietti Rtw di Star Alliance possono essere prenotati online su www.staralliance.com/en/book-fly. Lo strumento "Star Alliance Book & Fly" è disponibile in inglese, tedesco e giapponese e consente ai passeggeri di pianificare il proprio viaggio RTW comodamente da casa, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Coloro che desiderano condividere i propri itinerari possono farlo tramite e-mail o attraverso la funzionalità integrata dei social media. Una volta che tutti i voli sono stati prenotati, i biglietti elettronici possono essere emessi facilmente tramite lo strumento online.