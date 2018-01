TRASPORTO AEREO: STAR ALLIANCE, ORA GIRO DEL MONDO CON 2 SOLI SCALI (3)

24 gennaio 2018- 17:32

(AdnKronos) - Deve essere effettuata una sosta di almeno 24 ore in minimo due città e l’itinerario può includere fino a 15 soste. Nell’ottica di offrire una scelta più ampia ai viaggiatori RTW, sono anche disponibili tariffe speciali RTW che richiedono almeno tre scali e consentono un numero massimo di fermate che va da 5 a 12. Le tariffe RTW di Star Alliance sono disponibili per viaggi nelle classi First, Business, Premium Economy o Economy e sono valide per 12 mesi. I clienti che viaggiano con i biglietti Giro del Mondo di Star Alliance possono accumulare miglia con uno qualsiasi dei Programmi Frequent Flyer (FFP) offerti dalle compagnie aeree dell’alleanza. Le miglia accumulate possono concorrere all’ottenimento dello status Star Alliance Gold o Silver e possono essere utilizzate, ad esempio, per acquistare voli, ottenere upgrade o soggiorni in hotel (soggetto ai termini e alle condizioni del singolo FFP). Oltre la metà dei passeggeri RTW vola in Business Class, più di un terzo opta per l’Economy Class e circa l'8% per la First Class.