7 gennaio 2019- 17:28 Trasporto aereo: Ugl, depositate migliaia firme su lavoro usurante

Roma, 7 gen. (AdnKronos) - “Con grandissima soddisfazione, nella giornata odierna, abbiamo depositato le migliaia di firme delle lavoratrici e dei lavoratori del trasporto aereo, che hanno sostenuto con forza e massiccia partecipazione l’iniziativa dell’ Ugl Traporto aereo, finalizzata a far avviare nelle sedi opportune, una discussione politica per riconoscere le prerogative dei benefici del lavoro usurante anche per questo settore”. Lo dichiara Francesco Rocco Alfonsi, segretario nazionale dell’Ugl Trasporto Aereo, al termine della cerimonia di consegna, tenutasi a Roma, in via Fornovo, presso il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del Sottosegretario on. Claudio Durigon, dei plichi contenenti le firme raccolte nei principali sedimi aeroportuali italiani nell’ambito dell’iniziativa promossa da Ugl. “Il clamoroso successo riscontrato – prosegue il segretario nazionale - ci consente di guardare al futuro con maggiore vigore e determinazione, certi che il percorso teso al riconoscimento delle prerogative del lavoro usurante per i lavoratori del settore, veda nella giornata odierna una fondamentale tappa”. “Corre l’obbligo di ringraziare il Governo, nella persona del Sottosegretario Durigon, per la fattiva disponibilità dimostrata – conclude Alfonsi – tale attenzione è il viatico necessario affinché il percorso intrapreso da Ugl Trasporto Aereo, si possa tradurre in un risultato concreto del quale potranno beneficiare migliaia di lavoratrici e lavoratori del settore”.