TRASPORTO AEREO: USB, SCIOPERO VUELING PIENAMENTE RIUSCITO

20 gennaio 2018- 11:58

Roma, 20 gen. (AdnKronos) - Lo sciopero per l’intera giornata di ieri indetto in Vueling Airlines da Usb Lavoro Privato "è pienamente riuscito e ha visto l’adesione andare oltre persino la già forte rappresentatività della nostra sigla, provocando molti ritardi e alcune cancellazioni dei voli in partenza da Roma e Firenze". Lo riferisce la sigla sindacale, in una nota, secondo la quale "gli effetti sarebbero stati molto più pesanti se la compagnia, oltre l’impiego dei precari, non avesse utilizzato personale proveniente da altre basi in Spagna in sostituzione degli scioperanti". "Riteniamo molto dubbia - sottolinea l'Usb - la legittimità di questa operazione nell’utilizzo di persone provenienti da altri paesi e da altre compagnie. Usb procederà a segnalare tale pratica alle Istituzioni. La riuscita dello sciopero conferma la determinazione dei dipendenti Vueling nel rivendicare le legittime richieste di un rinnovo contrattuale che chiuda per sempre l’era del regolamento aziendale e riconosca salari e diritti dignitosi, verso la costruzione di regole comuni per tutti i vettori che operano in Italia". Usb "si aspetta che l’azienda prenda atto del profondo malessere dei lavoratori e apra il confronto serio e serrato per la definizione di un contratto collettivo di lavoro degno di questo nome, cessando comportamenti discriminatori. Se ciò non avvenisse, sarebbe scontato da parte nostra il prosieguo della vertenza". Usb Lavoro Privato, conclude la nota, "coglie l’occasione per ringraziare le sigle sindacali Stava e Snpcn, rappresentative rispettivamente dei naviganti Vueling delle basi di Barcellona e Parigi per la solidarietà espressa allo sciopero dei loro colleghi italiani".