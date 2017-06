TRASPORTO AEREO: VOLOTEA FESTEGGIA 12 MLN PASSEGGERI A VERONA

Roma, 5 giu. (AdnKronos) - Volotea, la compagnia aerea low cost basata a Verona che collega città di medie e piccole dimensioni in Europa, ha celebrato all'aeroporto Catullo il suo 12 milionesimo passeggero trasportato a livello internazionale, che potrà viaggiare gratuitamente per un anno in tutto il network del vettore. Volotea ha anche premiato Welcome Travel, l’agenzia viaggi che si è occupata della prenotazione del fortunato passeggero, con 5 biglietti andata e ritorno. “Siamo orgogliosi di festeggiare quota 12 milioni di passeggeri a Verona e siamo felici che, per la prima volta, le nostre celebrazioni coinvolgano le agenzie di viaggio, partner strategici per la nostra crescita", afferma Pierfrancesco Carino, chief sales officer Volotea. "Da quest’estate, grazie all’arrivo di un terzo aeromobile basato a Verona, incrementeremo di quattro il numero di rotte disponibili, operando oltre 5.325 voli. Un traguardo che evidenzia quanto sia affiatata e solida la sinergia che si è creata nel corso degli anni con il Catullo e con Save”. I risultati raggiunti confermano il trend positivo di Volotea che, presso lo scalo veneto, si riconferma come prima compagnia aerea per numero di destinazioni raggiungibili. Il vettore da Verona decolla verso 17 destinazioni: Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Napoli, Olbia, Palermo e Lampedusa, Ibiza, Palma di Maiorca, Santorini, Chisinau, Tirana, cui si aggiungono le novità dell’estate 2017: Mykonos, Cork e Minorca.