TRASPORTO AEREO: ZAIA, GRANDE SODDISFAZIONE PER VOLO DIRETTO VENEZIA- BELGRADO

1 giugno 2017- 12:57

Venezia, 1 giu. (AdnKronos) - “E’ una grande soddisfazione veder concretizzata un’idea nata nei recenti incontri che ho avuto con l’allora Premier serbo Alexandar Vucic, al quale invio le mie più sincere congratulazioni per l’elezione a Presidente del Popolo serbo. Grazie per la sua attenzione rispetto alla realizzazione di un collegamento aereo assolutamente strategico e grazie a Air Serbia per la scelta di investire sui collegamenti tra le nostre due realtà”. Con queste parole, il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia commenta “con grande compiacimento” l’inaugurazione, avvenuta oggi a Belgrado, del collegamento aereo con Venezia, che ha cadenza quadrisettimanale.“Siamo in presenza – aggiunge il Governatore – di un prezioso ponte diretto con una terra, una realtà socioeconomica con la quale il Veneto ha una lunga storia di ottimi rapporti, sia tra i nostri popoli che tra le nostre imprese, molte delle quali hanno fatto la scelta di attivare insediamenti produttivi in Serbia, in strettissima sinergia con i nostri fortissimi distretti industriali. Questo volo – conclude il Presidente veneto – è uno dei tanti primi passi già fatti sulla via del rafforzamento di relazioni sempre più solide, amichevoli e fruttuose per entrambi”.