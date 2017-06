TRASPORTO MARITTIMO: FILT A ONORATO, FACCIA ARMATORE E NON SINDACALISTA (2)

12 giugno 2017- 16:24

(AdnKronos) - “Per noi - sostiene la Filt Cgil - valgono i rapporti e le relazioni che intratteniamo con le nostre controparti, compresa la sua, con le quali cerchiamo e spesso troviamo accordi e per le quali oggi convintamente riteniamo che il Registro Internazionale abbia garantito un interesse generale". "Magari tra qualche anno - dice infine la Filt ad Onorato - si accorgerà di aver commesso un errore deontologico nei confronti di organizzazioni che hanno attraversato anche gli anni più bui e meno democratici della storia italiana e che, con grandissima umiltà e tanto rispetto, provano a rappresentare il lavoro anche davanti a chi, come Lei, evidentemente pensa di svolgere tutte le parti in commedia: l’armatore, il capopopolo, il politico e l’unico sindacalista dei marittimi italiani”.