TRAVOLTO DA AUTO PIRATA, MUORE 21ENNE

4 febbraio 2018- 15:19

Lucca, 4 feb. - (AdnKronos) - Un ragazzo di 21 anni è morto e l'amico che stava con lui, di 25 anni, versa in gravi condizioni dopo che all'uscita da una discoteca i due sono stati investiti da un'auto pirata. E' accaduto a Viareggio, provincia di Lucca.I due ragazzi sono stati travolti dalla vettura, il cui conducente non si è fermato: il 21enne è deceduto poco dopo essere giunto in ospedale, mentre il 25enne è grave all'ospedale di Livorno. Il pirata della strada è stato individuato e arrestato dai carabinieri di Viareggio.