TREDICESIME: CGIA, IN ARRIVO 36 MLD, ERARIO INCASSERà 10,4 MLD IRPEF

7 dicembre 2017- 16:32

Roma, 7 dic. (AdnKronos) - Tra il primo dicembre e le prossime 2 settimane oltre 33 milioni di italiani riceveranno la tredicesima mensilità. Al netto delle ritenute Irpef, l’importo complessivo che pensionati e lavoratori dipendenti incasseranno sfiorerà i 36 miliardi di euro. A beneficiarne sarà anche l’erario: le ritenute Irpef assicureranno al nostro fisco un gettito di circa 10,4 miliardi di euro. A livello territoriale la Regione che presenta il più alto numero di beneficiari è la Lombardia: le persone interessate dalla gratifica natalizia saranno poco più di 6 milioni. Seguono i 3.197.000 residenti nel Lazio e i 2.869.000 abitanti nel Veneto.Grazie all’erogazione della tredicesima, a festeggiare saranno, molto probabilmente, anche i commercianti e le botteghe artigiane che auspicano un mese di dicembre ricco di acquisti."Negli ultimi anni - ricorda il coordinatore dell’Ufficio studi della CGIA Paolo Zabeo - si è assistito ad un crollo verticale dei consumi nel mese di dicembre. Dal periodo pre-crisi ad oggi, questi ultimi sono diminuiti del 50 per cento circa. Si stima che in 10 anni le famiglie italiane abbiano tagliato le spese natalizie di oltre 8 miliardi di euro. Speriamo che in questa ultima parte dell’anno si torni a spendere in maniera intelligente, ridando così fiato alla domanda interna che, sebbene in leggero aumento, rimane ancora troppo debole".