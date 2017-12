TREDICESIME: CGIA, IN ARRIVO 36 MLD, ERARIO INCASSERà 10,4 MLD IRPEF (2)

7 dicembre 2017- 16:32

(AdnKronos) - "Sia per i pensionati sia per i lavoratori dipendenti - segnala il Segretario della Cgia, Renato Mason - l’importo reale sarà leggermente inferiore di quanto percepito l’anno scorso. L’inflazione, infatti, nel 2017 è aumentata dell’1,4%, mentre le retribuzioni contrattuali sono salite solo dello 0,5%. Speriamo - conclude Mason - che una buona parte di questi 30 miliardi di euro di liquidità sia destinata agli acquisti natalizi. Un’opportunità che potrebbe ridar fiato ai magri bilanci di tanti negozianti e piccoli artigiani che anche quest’anno hanno faticato a mantenere la saracinesca aperta".L’Ufficio studi della Cgia, infine, tiene a precisare che le tredicesime dei lavoratori dipendenti non beneficeranno del bonus Renzi. "I dipendenti che anche nel 2017 hanno beneficiato del bonus - conclude Zabeo - non potranno disporre di questa agevolazione sulla mensilità aggiuntiva: la legge, infatti, non lo prevede. Anzi, non è da escludere, come purtroppo è già avvenuto, che alcuni dipendenti che hanno percepito lo sconto fiscale fino ad ora siano costretti a restituirlo". Infatti, sottolinea Zabeo, "ricordo che gli 80 euro in più in busta paga spettano a coloro che non superano i 24.000 euro di reddito e in misura minore se lo stesso è compreso tra i 24.000 e i 26.000 mila euro. Pertanto, se nel corso dell’anno sono state superate queste soglie, senza che il datore di lavoro ne abbia tenuto conto, la restituzione di quanto percepito avverrà con la decurtazione della busta paga di dicembre".