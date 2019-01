18 gennaio 2019- 17:23 Trenitalia: Azienda, nessun treno è stato cancellato sulla Venezia - Roma

Venezia, 18 gen. (AdnKronos) - Nessun treno è stato cancellato da Trenitalia sulla relazione Venezia – Roma. È stata fatta solamente una rimodulazione dell’offerta perché la versione no stop non aveva un carico di passeggeri sufficiente per sostenere i costi del treno che è a mercato e per i quali il rischio di impresa è a esclusivo carico di Trenitalia. Lo sottolinea, in una nota, l'Azienda.Le modifiche fatte ai Frecciarossa 9403 e 9446 (Venezia – Roma), orari e fermate, operative dall’orario invernale 2018/2019, hanno la funzione di garantire la sostenibilità e la maggiore regolarità dell’offerta commerciale ferroviaria nei collegamenti fra il Veneto e la Capitale.Prima del 9 dicembre, data del cambio orario, i due Frecciarossa registravano un carico medio insufficiente per garantirne la sostenibilità economica, possibile solo con la vendita dei biglietti.