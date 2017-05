TRENITALIA: FRECCIALINK, LE FRECCE RAGGIUNGONO CREMONA

13 maggio 2017- 12:02

Milano, 13 mag. (AdnKronos) - Cremona si avvicina a Roma, grazie al servizio Freccialink Trenitalia che prenderà il via il prossimo 11 giugno. A realizzare i nuovi collegamenti saranno due speciali e confortevoli corse bus tra Cremona e Brescia in coincidenza con i Frecciargento da e per Bologna, Firenze e Roma. Freccialink è il servizio integrato treno più bus di Trenitalia che consente, con un unico biglietto, di viaggiare a bordo delle Frecce e proseguire il viaggio a bordo di bus dedicati, facilmente riconoscibili per la livrea che richiama i colori delle Frecce, e attrezzati per il trasporto della clientela con disabilità e a ridotta mobilità.Per viaggiare con Freccialink sarà sufficiente un unico acquisto, effettuabile attraverso tutti i canali commerciali di Trenitalia, dalle biglietterie al sito web e all’app Trenitalia, il cui prezzo sarà determinato dalla tipologia di biglietto scelta per viaggiare sul Frecciargento in partenza o arrivo a Brescia maggiorato di soli 10 euro. Il bus sarà vendibile esclusivamente in abbinamento al treno in connessione, in un’ottica di collegamenti di medio/lungo percorso. Sarà possibile partire ogni giorno dalla stazione di Cremona (fermata in via Dante) alle 5.40, fare scalo a Brescia alle 6.40, dove il Frecciargento partirà in direzione Roma alle 7.02, fermando anche a Verona (7.41), Bologna (8.42), Firenze Campo di Marte (9.25), per arrivare nella Capitale alle 10.45.Al ritorno, il Frecciargento partirà da Roma alle 18.45, fermando a Firenze Campo di Marte (20.03), Bologna Centrale (20.45), Verona (21.51), e arrivando a Brescia alle 22:32. Dalla Leonessa d'Italia, il Freccialink partirà alle 22.52, per arrivare a Cremona alle 23.52.