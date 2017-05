TRENITALIA: FRECCIALINK, LE FRECCE RAGGIUNGONO CREMONA (2)

(AdnKronos) - "Con questo nuovo servizio Trenitalia rafforza il proprio ruolo di player della mobilità globale, offrendo la qualità ed il comfort delle Frecce anche a località, come Cremona, rimaste fino ad oggi fuori dal network raggiunto da questi servizi", commenta Barbara Morgante, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia."Lanciamo questo servizio convinti che Cremona possa esprimere un’adeguata domanda di mobilità, tale da garantire la sostenibilità economica di questi nuovi collegamenti. L’auspicio quindi è che i Freccialink incontrino il favore dei cremonesi e soddisfino le esigenze di mobilità della città, come sta già accadendo - conclude - in altre realtà italiane".Per il sindaco Gianluca Galimberti e l'assessore Alessia Manfredini è "un'altra possibilità per i cremonesi che si spostano nella capitale per lavoro, studio o turismo. Il collegamento consente infatti di andare e tornare dalla Capitale in una stessa giornata. Insomma, una bella ed efficace risposta per una città che è sempre più viva e attrattiva e che ha desiderio e necessità di essere sempre più collegata".