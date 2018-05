4 maggio 2018- 12:42 Trenitalia: in Veneto in aumento viaggiatori e ricavi nel primo trimestre 2018

Venezia, 4 mag. (AdnKronos) - Aumentano viaggiatori e ricavi e, al netto dei problemi causati dal maltempo, tengono puntualità e regolarità dei treni regionali di Trenitalia in Veneto.Il primo trimestre 2018, contrassegnato dai problemi alla circolazione ferroviaria causati dalle ondate di maltempo che hanno investito molte regioni italiane, si chiude per il trasporto regionale Trenitalia in Veneto con un aumento di viaggiatori di poco inferiore a un punto percentuale, una crescita dei ricavi di 4,7 p.p. rispetto al 2017 e una puntualità reale e percepita al 91,3%. Migliorano le performance industriali che riducono i ritardi addebitabili direttamente a Trenitalia al solo 6,2% delle 712 corse giornaliere gestite dalla Direzione Regionale Veneto. La regolarità del servizio si attesta al 98,73%, riducendo le corse cancellate per responsabilità di Trenitalia a circa l’1,1%,L’aumento dei ricavi del 4,7 % è riconducibile sia all’efficacia degli stringenti controlli aziendali per contrastare l’evasione sia all’aumento dei passeggeri. Crescono del 27% in circa tre anni i clienti che scelgono il treno regionale per spostamenti nel tempo libero.