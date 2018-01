TRENITALIA: NUOVI TRENI ROCK E POP IN PIAZZA DE FERRARI A GENOVA

12 gennaio 2018- 14:47

Roma, 12 gen. (AdnKronos) - I nuovi treni Rock e Pop arrivano in anteprima nella centralissima piazza De Ferrari a Genova nel Villaggio Trenitalia #lamusicastacambiando. La città marinara ospita la quarta tappa del road show di Trenitalia che sta toccando le principali piazze italiane per far conoscere a cittadini e pendolari i nuovi convogli della flotta regionale, destinati a rivoluzionare positivamente l’esperienza di viaggio dei clienti.Nel Villaggio Trenitalia, i modelli in dimensione reale dei due nuovi treni sono stati presentati oggi da Renato Mazzoncini, ad di Fs Italiane, insieme a Tiziano Onesti e Orazio Iacono, rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato di Trenitalia. Presenti Marco Bucci, Sindaco di Genova e Giovanni Toti, Governatore della Regione Liguria, insieme a Maurizio Manfellotto e Michele Viale rispettivamente Amministratori Delegati di Hitachi Rail Italy e Alstom Italia.Cittadini, pendolari, viaggiatori e tutti gli stakeholder liguri nel Villaggio #lamusicastacambiando, da oggi fino al 15 gennaio, dalle 10 alle 19.30, potranno salire a bordo per conoscere e valutare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e tecnologiche dei nuovi Rock e Pop. Più comodi, più sostenibili e più accessibili, anche alle persone a mobilità ridotta e con disabilità, i nuovi Rock e Pop, in costruzione negli stabilimenti italiani di Hitachi Rail Italy e Alstom Italia, alle quali è stata aggiudicata la fornitura al termine di una gara internazionale, saranno consegnati nelle varie regioni d’Italia a partire dalla primavera del 2019.