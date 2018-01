TRENITALIA: NUOVI TRENI ROCK E POP IN PIAZZA DE FERRARI A GENOVA (3)

12 gennaio 2018- 14:47

(AdnKronos) - In base all’accordo quadro, siglato con le aziende vincitrici della gara internazionale, Trenitalia potrà acquistare 300 Rock da Hitachi Rail Italy e 150 Pop da Alstom Italia per un totale di 450 convogli e un investimento di oltre 4 miliardi di euro. Una maxi commessa che, per valore economico e numero di treni, non ha precedenti in Italia. L’obiettivo di Trenitalia è quello di avere un ritmo di fornitura che superi i 13 treni al mese, da consegnare in coerenza con i Contratti di servizio che le Regioni hanno sottoscritto e sottoscriveranno con l’impresa di trasporto del gruppo Fs Italiane. Questo consente, entro il 2023, un rinnovo del 75% della flotta regionale di Trenitalia e la riduzione dell’età media dei treni da 19,7 (2016) a 10,9 anni.Al centro del tour nelle piazze italiane c’è sempre anche la musica. Sul sito web dedicato lamusicastacambiando – che ha già raggiunto oltre 270mila visualizzazioni – è possibile registrarsi alle singole tappe per poter accedere al villaggio Rock e Pop e toccare con mano l’innovazione dei nuovi treni regionali. Il Villaggio Trenitalia #lamusicastacambiando ospiterà infatti l’animazione musicale (16.30-19.00) dei deejay di RTL 102.5. In particolare il 14 gennaio, sempre dalle 16.30 alle 19.00, sarà presente la conduttrice e speaker radiofonica Laura Ghislandi.