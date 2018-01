TRENO DERAGLIATO, INDAGATI I VERTICI DI TRENORD E RFI

29 gennaio 2018- 17:48

Milano, 29 gen. (Adnkronos) - Sono quattro gli indagati per il deragliamento del treno avvenuto giovedì scorso a Pioltello in cui hanno perso la vita tre pendolari. La procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati Maurizio Gentile, amministratore delegato Rfi, e Cinzia Farisè, ad di Trenord, per disastro ferroviario e omicidio colposo. Indagati per lo stesso reato anche Umberto Lebruto, direttore operavo di Rfi, e Alberto Minoia, direttore operativo Trenord.