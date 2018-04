16 aprile 2018- 17:17 TRENORD: A BORDO TRENI ALTRE 18 GUARDIE GIURATE PER SICUREZZA

Milano, 16 apr. (AdnKronos) - Altre 18 guardie particolari giurate entrano in servizio sui treni Trenord per garantire la sicurezza dei viaggiatori e il presidio dei convogli. Ingaggiate dall’azienda di trasporto ferroviario, le guardie hanno conseguito l’abilitazione a operare a bordo treno dopo un esame sostenuto alla Prefettura di Milano, spiega l'azienda. Con i nuovi ingressi, sale a 90 il numero delle guardie a servizio di Trenord che effettuano scorte straordinarie sui treni e nei principali depositi. Linee ferroviarie, luoghi e orari di maggiore necessità sono definiti e aggiornati tramite un monitoraggio quotidiano effettuato da Trenord attraverso il Focal Point Security, che vede la partecipazione attiva del personale di bordo, in collaborazione con gli organi istituzionali e di polizia ferroviaria.