TRENORD: AUMENTANO VIAGGIATORI FINE SETTIMANA, IN DUE ANNI +13%

24 giugno 2017- 16:46

Milano, 24 giu. (AdnKronos) - Sono aumentanti del 13% negli ultimi due anni i 'viaggiatori del weekend' sui treni Trenord. "Ogni giorno un quarto dei nostri clienti viaggia per turismo, svago, cultura. Negli ultimi due anni abbiamo registrato un crescente aumento di viaggiatori, anche nei weekend", spiega l'ad di Trenord Cinzia Farisè, che oggi ha presentato a Gardaland gli itinerari Discovery Train per l’estate 2017. "Con le proposte Discovery Train - dice - vogliamo continuare a promuovere il treno come soluzione smart e conveniente per il turismo sostenibile, con importanti ritorni anche per il territorio". Discovery Train è un'offerta turistica di Trenord con tanti itinerari per riscoprire in treno, in maniera comoda e sostenibile, i laghi, la montagna, le città d’arte, i musei e i parchi divertimento. L'aumento del 13% di passeggeri nel fine settimana è composto da oltre 376mila viaggiatori del sabato e più di 267mila della domenica. L'età media è 41 anni, le mete preferite sono le città d’arte per il 43,9%, laghi 29,7% e montagna 10,9%; il 15,5% sceglie una delle opzioni per il relax e il divertimento.