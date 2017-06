TRENORD: DUE NUOVI TRENI TSR NELLA FLOTTA PER LINEE S E PASSANTE MILANO

19 giugno 2017- 17:29

Milano, 19 giu. (AdnKronos) - In servizio da oggi sulle linee del Passante due nuovi treni Tsr, treni del Servizio regionale, nella flotta Trenord. La tipologia di treno è da quattro carrozze doppio piano per 436 posti a sedere e una capacità totale di oltre 800 viaggiatori. Altri due treni dello stesso tipo saranno in servizio entro l’estate. Per la fine del 2017, saranno complessivamente 10 i nuovi Tsr sulle linee Trenord.Studiati espressamente per le linee suburbane ad alto traffico, i nuovi treni circoleranno sulle Linee S e nel Passante Milanese. Elevato comfort, nuovi layout di interni e dei sedili, spazio per trasporto biciclette, impianto di climatizzazione e moderno sistema di comunicazione passeggeri sono solo alcune delle caratteristiche principali di questi convogli, che garantiscono accessibilità autonoma alle persone con ridotta capacità motoria grazie agli scivoli automatici su tutte le porte e agli ampi spazi interni attrezzati, incluse le toilette.La flotta dei TSR Trenord entro il 2017 sarà composta da 104 treni da 3, 4, 5, 6 carrozze. In totale 465 carrozze per un totale di oltre 60mila posti a sedere. L’età media di questi treni è inferiore ai 10 anni. Tutti i treni sono dotati divideosorveglianza interna ed esterna, di impianto antincendio con rilevamento fumi e di pedane esterne a scomparsa con ingresso a raso.