9 novembre 2018- 15:16 Trenord: Fontana, mercoledì incontrerò Toninelli e vertici Trenitalia

Milano, 9 nov. (AdnKronos) - Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, incontrerà mercoledì prossimo 14 novembre, il ministro Toninelli e i vertici di Trenitalia, Rfi e Trenord. Lo ha annunciato lo stesso governatore a margine di un convegno. Per quanto riguarda il piano di emergenza presentato ieri in Commissione consigliare dall'amministratore delegato di Trenord, Marco Piuri, il presidente ha detto che "Martedì ne discuteremo in Aula e dopo faremo le valutazioni anche per rispetto del Consiglio regionale". Per quanto riguarda i presunti tagli di alcune corse il presidente ha precisato che "gli autobus saranno utilizzati solo per corse che hanno meno di 50 passeggeri e in orari di non particolare utilizzo. Soprattutto non andremo ad incidere sulle tratte dei pendolari". "Diciamo le cose come stanno - ha concluso Fontana - altrimenti è ovvio che sulla gente ha un impatto negativo. La situazione, purtroppo, è quella che è e i treni non si comprano al supermercato".