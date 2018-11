9 novembre 2018- 18:56 Trenord: Gelmini, governo penalizza trasporto locale, Fontana reagisca

Milano, 9 nov. (AdnKronos) - "La situazione drammatica nella quale versa il servizio ferroviario regionale in Lombardia richiede un intervento straordinario. La Lombardia, anche per la situazione ambientale di cui soffre, non può fare a meno di Trenord e di un servizio ferroviario efficiente. Le Ferrovie dello Stato hanno il dovere di fare fronte agli investimenti in modo adeguato, anche per la sicurezza dell’esercizio". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, parlando con i giornalisti a margine di una conferenza stampa organizzata a Milano dal movimento azzurro."Non bastano - ha aggiunto - quattro treni di risulta e vaghe promesse, serve un rinnovamento radicale sia del parco treni che delle reti. Il governo ha deciso di concentrare le risorse di Fs su Alitalia invece di sostenere il trasporto locale e questo soffoca la mobilità lombarda. Il governatore Fontana reagisca, perché si tratta di una scelta inaccettabile che mette in ginocchio i pendolari e limita fortemente lo sviluppo della Regione".