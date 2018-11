14 novembre 2018- 20:57 Trenord: Mit-regione Lombardia, agenda condivisa per rilancio

Roma, 14 nov. (AdnKronos) - "Trenord sarà una priorità per lo Stato, per la Regione e per le Ferrovie dello Stato da qui al prossimo 2020". Questa la dichiarazione del ministro per le Infrastrutture Danilo Toninelli e del Presidente della Regione Attilio Fontana al termine della riunione di questa sera a Roma."Per la prima volta - si legge - c’è un’agenda condivisa che verrà illustrata di volta in volta a partire dal mese di febbraio, per informare sulle iniziative concrete che si assumeranno. Il tavolo proseguirà già nelle prossime settimane a livello di management e a livello tecnico per definire il piano degli interventi e degli investimenti da oggi ai prossimi due anni". Governo e Regione, si sottolinea, "intendono assumersi la responsabilità verso i cittadini lombardi di riportare in condizione di piena efficienza il servizio regionale di trasporto ferroviario, segnalando nel contempo il cambio di registro nella capacità di collaborare e ricercare soluzioni condivise a problemi che non possono certo essere risolti in poche settimane".