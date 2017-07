TRENORD: SINDACATI, ADESIONE AL 100% PER SCIOPERO SU SICUREZZA

24 luglio 2017- 17:05

Milano, 24 lug. (AdnKronos) - E' stata del 100 per cento l'adesione dei dipendenti di Trenord allo sciopero di quattro ore di questa mattina, dalle 9 alle 13, proclamato dai sindacati di categoria dei trasporti per sollecitare interventi concreti per la sicurezza del personale e dei passeggeri. Da pochi minuti, è in corso in prefettura a Milano il tavolo urgente coi sindacati sulla sicurezza a bordo treni convocato dal prefetto Luciana Lamorgese, alla presenza del presidente di Regione Lombardia, Roberto Maroni, e dell'ad di Trenord, Cinzia Farisè. "Chiederemo alle istituzioni e all'azienda impegni nell’immediato per tamponare l’emergenza ed anche interventi a medio termine più strutturali per riportare la sicurezza in ambito ferroviario ad un livello adeguato", afferma Giovanni Abimelech, segretario generale Fit Cisl Lombardia. Tra questi c'è l’introduzione di personale qualificato a supporto e a garanzia del personale a bordo treno.La Fit Cisl Lombardia solleciterà "la pianificazione infrastrutturale di un nuovo modello di sicurezza che ritiene fondamentale, considerato il trend di aggressione e violenze degli ultimi anni.