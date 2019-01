5 gennaio 2019- 20:35 Trenord: Toninelli, consegna 14 treni primo passo verso vero cambiamento

Milano, 5 gen. (AdnKronos) - La consegna della prima tranche di 14 treni a Trenord, la società del trasporto ferroviario della Lombardia, da parte di Trenitalia "è stata completata" ed è "ovviamente solo il primo passo verso il vero cambiamento che porrà fine a tanti anni di insopportabili disagi". Lo dice il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, sulla sua pagina Facebook. "Lo so che non basta - ammette poi - ma avere più treni e personale per Trenord significa già qualcosa".