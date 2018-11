9 novembre 2018- 14:46 Trenord: Toninelli, serve soluzione definitiva, mercoledì vertice al Mit

Milano, 9 nov. (AdnKronos) - "Resta altissima la mia attenzione, e del ministero che guido, sulla situazione delle ferrovie lombarde. Stiamo già prendendo provvedimenti immediati, con gli ulteriori treni messi a disposizione di Trenord quest’anno e il prossimo. Ma siamo convinti che sia necessario lavorare, tutti, con risolutezza per trovare una soluzione efficace e definitiva ai problemi che affliggono da anni il trasporto ferroviario in Lombardia, per lasciarsi alle spalle un passato di disservizi che non si è ancora chiuso e porre fine agli sprechi. Ecco perché ho convocato qui al Mit, per mercoledì 14 novembre, un vertice con il Governatore lombardo, Attilio Fontana, Trenitalia, Rfi e Trenord". Lo dice il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, in una nota.