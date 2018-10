22 ottobre 2018- 17:33 Trentino Aa: Cd Veneto, premiata la voglia di cambiamento

Venezia, 22 ott. (AdnKronos) - “Un amico, un esponente profondamente legato al territorio veronese - è nativo di Bussolengo - alla guida di una delle province più importanti e strategiche d’Italia. Congratulazioni a Fugatti, alla Lega ed al movimento Trentino Domani, coordinato dall’avvocato Maurizio Roat, che ha supportato con convinzione e con ottimi risultati la corsa del neopresidente della Provincia di Trento. Un segnale, quello degli elettori trentini, chiaro e inequivocabile. Ha vinto una forte voglia di cambiamento dopo decenni di amministrazione che avevano relegato il territorio trentino nell’isolazionismo e ai margini della vita politica del Paese. Si apre adesso una pagina nuova non solo per il Trentino, ma anche per Verona e per il Veneto”. Così Stefano Casali, Consigliere regionale del gruppo Centro Destra Veneto - Autonomia e Libertà, commenta i risultati che hanno decretato la vittoria del candidato della coalizione di centrodestra alla Provincia di Trento Maurizio Fugatti.“Un candidato sostenuto anche da Trentino Domani, associazione gemellata al movimento Verona Domani, di cui sono fondatore, e che si inspira ai valori del centrodestra moderato e liberale. Una vittoria fortemente strategica per il cammino che sta portando il Veneto verso lo storico traguardo dell’autonomia e che adesso, grazie al rinnovato dialogo con una Provincia autonoma, non potrà che trarne importantissimi benefici”, spiega.