22 ottobre 2018- 17:33 Trentino Aa: Cd Veneto, premiata la voglia di cambiamento (2)

(AdnKronos) - “Con la vittoria di Fugatti - continua Casali - la partnership politica, ma soprattutto industriale e infrastrutturale, tra il territorio trentino e quello veronese non potrà che incrementarsi e rinsaldarsi. Un asse che gioverà alla collettività delle due province sul fronte economico e amministrativo. Ci saranno risvolti positivi anche sul fronte delle Olimpiadi e nel coinvolgimento del territorio trentino che, grazie alle sue caratteristiche geografiche, alle sue infrastrutture e alla sua rinomata organizzazione turistica, potrà adesso giocare una partita che lo vedrà protagonista nella partecipazione in questa importantissima kermesse agonistica”.“L’ennesimo segnale - conclude Casali - che dimostra la fine della stagione dei neocentrismi e dei Nazareni. Quando il centrodestra corre compatto e coeso vince ovunque. Soprattutto quando si presenta con candidati, come nel caso di Fugatti, seri, preparati, vicini al territorio, con grande esperienza amministrativa sia a livello locale che nazionale e non catapultati dall’alto, come avveniva in passato”.