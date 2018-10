22 ottobre 2018- 16:41 Trentino: Ciambetti (Veneto), premiato chi come Salvini e Zaia è dalla parte della gente

Venezia, 22 ott. (AdnKronos) - “Il risultato elettorale in Trentino e Sud Tirolo conferma il mutamento profondo dello scenario politico in un andamento che non è solo italiano, pensiamo a quanto è accaduto in Baviera, Belgio in Lussemburgo” Così il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, dopo lo spoglio delle schede elettorali a Trento all’indomani dell’esito del voto a Bolzano. “Il voto di Trento e Bolzano è un voto europeo, va proiettato nel grande cambiamento che sta segnando una Europa che ha sostanzialmente sfiduciato la classe dirigente che l’ha guidata negli ultimi decenni – i cittadini hanno abbandonato una classe politica succube alla grande finanza, una classe politica succube alle agenzie di Rating che vorrebbero determinare con le loro AAA e con l’arma dello spread le condizioni di vita e i destini di intere nazioni”, sottolinea.