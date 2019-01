18 gennaio 2019- 13:17 Treofan: sindacati, domani manifestazione a Battipaglia, a rischio 160 lavoratori

Roma, 18 gen. (AdnKronos) - E' confermata domani a Battipaglia, alle ore 9:30, la manifestazione dei lavoratori dello stabilimento della Treofan organizzata dai sindacati di categoria Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec. Forte, annunciano i sindacati, sarà la partecipazione a cui aderiranno anche i rappresentati delle istituzioni e tanti cittadini, tutt’insieme per scongiurare la chiusura di questo importante sito industriale; a rischio sono circa 160 posti di lavoro, diretti e dell’indotto." Un ennesimo colpo -proseguono le tre sigle sindacali - che andrebbe a minare la già fragile tenuta complessiva dell’area industriale. Alla manifestazione aderiranno, inoltre, anche i lavoratori dello stabilimento Treofan di Terni, coinvolti nella vertenza. Ricordiamo che gli incontri tenutisi la settimana scorsa al ministero dello Sviluppo Economico hanno dato esito negativo. la presenza non autorevole dell’azienda Treofan al tavolo ha, infatti, lasciato intendere che l’azienda, produttrice di film di plastica in polipropilene, non ha alcun interesse a preservare l’attività produttiva in Italia. Dimostrando, quindi, un atteggiamento non rispettoso verso i propri dipendenti, le organizzazioni sindacali, i rappresentati delle istituzioni nazionali e locali".