5 febbraio 2019- 15:03 Treofan: Ugl, Jindal sospenda tutte le sue azioni (2)

(AdnKronos) - Per Fiorin "i livelli occupazionali dello stabilimento di Battipaglia vanno assolutamente salvaguardati. L’Ugl sarà al fianco dei lavoratori, che appaiono molto determinati a tutelare il loro posto di lavoro in un territorio già colpito da un alto grado di disoccupazione. Senza dimenticare che, finché Jindal non presenterà un piano industriale pluriennale, sono molto probabili ripercussioni negative anche sul sito di Terni visto che segnali provenienti da clienti e fornitori già esprimono forte preoccupazione".La riunione è stata aggiornata al tavolo ministeriale per il prossimo 18 febbraio, fino a quella data è stato chiesto "all’azienda di congelare azioni e tempi della procedura di licenziamento al fine di non alzare ulteriormente il livello di conflitto tra le parti".