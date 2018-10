7 ottobre 2018- 14:04 Treviso: al castello di Roncade torna 'Autunno in Castello'

Treviso, ott. (AdnKronos) - Il Castello di Roncade, in provincia di Treviso, torna ad ospitare “Autunno in Castello”: la mostra-mercato con oltre cento espositori selezionati da tutta Italia con prodotti di artigiani esclusivi, oggetti ricercati, opere d'arte, idee per il look e anche per l’abitare; da non perdere i laboratori per gli adulti e poi lo spazio dedicato all'enogastronomia con il ristorante (per chi vorrà pranzare in Castello con anche i prodotti Dop), i truck-food (per una pausa la volo ma molto di tendenza) e i vini del Castello (storica la cantina Castello di Roncade); per i bambini c'è Castello in Gioco con i laboratori, la scuola di Circo e la giocoleria. Un caleidoscopio di esperienze da godere, tutto in un weekend, il 13 e 14 ottobre prossimi. Durante la due giorni di Autunno in Castello sarà possibile visitare il parco della dimora, le cantine, la villa e le due barchesse: oltre 1500 mq coperti dove si potranno scoprire i prodotti d'eccellenza selezionati dalla curatrice dell'evento Giovanna Poggi Marchesi.