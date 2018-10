7 ottobre 2018- 14:04 Treviso: al castello di Roncade torna 'Autunno in Castello' (2)

(AdnKronos) - Quest'anno la due giorni ruoterà attorno ad un evento storico: le celebrazioni del Centenario della fine della Grande Guerra. Tra le varie iniziative da segnalare la più curiosa è senza dubbio quella realtiva alla performance dell’Ice Carving Artist Francesco Carrer che, sabato e domenica pomeriggio, dalle 14.30 alle 16.30, eseguirà dal vivo una scultura nel ghiaccio. L'analisi della Grande Guerra, attaverso la parola chiave Vittoria, verrà affidata invece al giornalista Gianandrea Gaiani (direttore di Analisi Difesa) che chiuderà il cerchio delle riflessioni che già Autunno in Castello aveva avviato ad Ottobre 2014 in occasione del centenario dell'inizio del conflitto mondiale. Da non perdere, sempre in Castello, l'allestimento realistico, con pezzi d'epoca, di un ospedale ed in particolare di una sala operatoria, della Prima Guerra Mondiale. Spazio inoltre agli studenti con Lezioni in Villa, il programma di approfondimento sulle ville venete avviato dalla docente Paola Bellin del Liceo Scientifico Statale Leonardo da Vinci di Treviso: si esaminerà la Sanità Militare. Il Castello è da sempre dedito ad attività di beneficenza: in questa edizione di Autunno In Castello spazio e sostegno all'attività di Croce Rossa Italiana protagonista fondamentale, già 100 anni fa, nell'assistenza e nel conforto di oltre un milione e mezzo di feriti della Grande Guerra, e ancora oggi presente a fianco dei nostri soldati e nelle zone dove vi sono emergenze umanitarie.