TREVISO: ARPAV VENETO CERCA CAUSE CONTAMINAZIONE DA MERCURIO

27 aprile 2017- 15:37

Treviso, 27 apr. (AdnKronos) - In accordo con la Regione del Veneto, Arpav continua le attività di monitoraggio del mercurio nelle acque sotterranee delle zone interessate dall’inquinamento a Preganziol, Treviso, Quinto di Treviso e Casier e negli eventuali altri comuni interessati o potenzialmente interessati.L’inquinamento da mercurio è stato rilevato nel 2010 da Arpav che ha eseguito studi e monitoraggi per individuare l’area inquinata e la sua evoluzione. In particolare il progetto MeMo “Monitoraggio per l’inquinamento da mercurio in provincia di Treviso”, i cui risultati sono pubblicati su www.arpa.veneto.it, non ha rilevato la presenza di fattori che possano facilitare la formazione di composti organici del mercurio o composti organici di origine artificiale e ha dimostrato l’assenza di attività biologica. I risultati del progetto MeMo hanno confermato quanto suggerito dalla composizione salina di queste falde profonde, e cioè che siamo in presenza delle specie inorganiche del mercurio associate in prevalenza ad anioni come Cloruro, Ioduro e Bromuro e quindi ad un’origine della contaminazione risalente a più di cinquant’anni fa.