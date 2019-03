4 marzo 2019- 15:30 Treviso: auto finisce nel fosso, muore la donna alla guida

Treviso, 4 mar. (AdnKronos) - Poco prima di mezzogiorno, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Cadorna a Fossalta di Piave per un’auto finita in un fossato dopo aver prima sbattuto contro un platano: deceduta la donna alla guida. I pompieri accorsi da San Donà hanno messo in sicurezza l’auto, nonostante i soccorsi il personale medico del suem 118, ha dovuto dichiarare la morte della donna 58 enne del posto. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.